Dall’Inghilterra: Mourinho non convince, senatori del Tottenham in subbuglio

Nemmeno l’arrivo di José Mourinho al posto di Mauricio Pochettino sembra aver cambiato il corso della stagione del Tottenham. I vicecampioni d’Europa non vincono da quattro partite e sembrano aver smarrito presto l’iniziale slancio mostrato all’arrivo dello Special One. Secondo quanto riportato dal Sun, i risultati negativi sarebbero figli del malumore presente all’interno dello spogliatoio. Infatti, le voci confermerebbero un malcontento dei senatori nei confronti di Mourinho, reo di non aver introdotto sistemi di allenamento innovativi e stimolanti. E poi molto influisce il rapporto non idilliaco tra lo Special One e Tanguy Ndombele, l’acquisto più costoso della storia del Tottenham. Il giocatore è ben inserito nello spogliatoio e le sue esclusioni da parte di Mourinho non avrebbero incontrato il gradimento del gruppo. Si addensano nubi preoccupanti per il portoghese…