Dall’Inghilterra: Mourinho non era la prima scelta del Tottenham. Ecco chi voleva il presidente

Sarà José Mourinho a guidare il Tottenham al posto dell’esonerato Mauricio Pochettino. L’ingaggio del tecnico portoghese è stato ufficializzato nella mattina di mercoledì 20 novembre, con lo Special One che torna in panchina dopo l’esonero dello scorso dicembre dal Manchester United. L’ex allenatore dell’Inter, secondo quanto raccolto dal Daily Mail, non era però la prima scelta del presidente Daniel Levy.

RODGERS – In cima alla lista delle preferenze del numero uno del Tottenham vi era infatti Brendan Rodgers, protagonista fin qui di un’ottima stagione con il Leicester, al momento in seconda posizione in campionato. Le Foxes, però, difficilmente avrebbero liberato il loro tecnico, con Levy che ha quindi virato su Mourinho.