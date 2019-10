Dall’Inghilterra, Mourinho osservatore interessato: starebbe pensando alla panchina del Tottenham

Potrebbe esserci il Tottenham nel futuro di José Mourinho. L’ex tecnico di Inter, Chelsea e Manchester United sarebbe tra i candidati alla successione di Mauricio Pochettino sulla panchina degli Spurs.

Il portoghese, libero dopo l’esperienza con i Red Devils, si sta dedicando al ruolo di commentatore televisivo ma, come riporta il Daily Mail, è in attesa dell’occasione giusta. Dopo aver detto no al Benfica e ad altre proposte, Mourinho sarebbe sempre in buoni rapporti con Florentino Perez e, dunque, con l’ipotesi Real Madrid. Nelle ultime settimane, però, visto il momento difficile del Tottenham, lo Special One starebbe osservando con grande attenzione l’evolversi della situazione.

Nonostante il Tottenham non pare intenzionato a licenziare l’attuale tecnico, secondo Sportsmail i giocatori avrebbero intuito un leggero distacco da aprte di Pochettino. In caso di addio, Mourinho potrebbe essere soluzione gradita.