Dall’Inghilterra, ore contate per Solskjaer al Manchester United: sfiduciato dallo spogliatoio

Ore decisive per il futuro di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United. Il tecnico norvegese sarebbe ai titoli di coda dopo l’esperienza iniziata sul finire della passata stagione.

Dopo l’avvio peggiore della storia della Premier League, l’allenatore avrebbe perso la fiducia anche dei proprio calciatori. Stando a quanto riporta il Sun, infatti, molti dei principali protagonisti della rosa del Manchester United avrebbero perso la fiducia in lui e alcuni, addirittura, non seguirebbero più neanche le sue istruzioni durante le partite. La sfida contro il Liverpool, al ritorno dalla sosta per le Nazionali, potrebbe essere decisiva: un ko potrebbe essergli fatale. Tra i candidati al dopo Solskjaer, anche un italiano: Massimiliano Allegri.