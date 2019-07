Dall’Inghilterra: Pépé a un passo dall’Arsenal

E’ ormai sfumato il sogno Pépé per il Napoli. Il giocatore del Lille, secondo quanto raccolto da Sky Sports UK, ha infatti trovato l’accordo con l’Arsenal e, nelle prossime ore, dovrebbe sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai Gunners. Circa 80 milioni di euro la cifra dell’operazione, con i partenopei che, nelle ultime ore, hanno provato un tentativo in extremis che però non è andato a buon fine.

Pépé, nel corso dell’ultimo campionato di Ligue 1, ha realizzato ben 22 reti in 37 presenze, imponendosi come uno dei giocatori più ambiti a livello europeo.