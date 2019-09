Dall’Inghilterra: Pogba scontento, vuole lasciare il Manchester United

Il mercato non finisce mai. Nonostante la conclusione della sessione estiva, non accennano a diminuire le voci di mercato riguardanti Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il centrocampista francese avrebbe deciso di lasciare il Manchester United, nonostante la conferma ottenuta dal club inglese nel corso dell’estate. Peraltro il rendimento del giocatore non sarebbe affatto in linea con le aspettative in questa primissima parte di stagione. Un ulteriore indizio della scarsa serenità che contraddistingue il momento di Pogba. Così, il francese potrebbe lasciare lo United nelle prossime sessioni di mercato. Non è nemmeno esclusa una sua partenza a gennaio.