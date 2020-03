Dall’Inghilterra, Premier League pronta alla rivoluzione per finire il torneo: porte chiuse, campo neutro e gare in tv

L’emergenza Coronavirus ha imposto la sospensione dei campionati anche in Inghilterra. I club di Premier League, tuttavia, starebbero già studiando soluzioni alternative per riuscire a portare a termine il torneo nel minor tempo possibile.

IPOTESI – Secondo quanto riporta il Sun, le rimanenti gare in calendario potrebbero giocarsi una di seguito all’altra in campo neutro in due-tre stadi nelle Mindlands, così da minimizzare gli spostamenti. I match, inoltre, si giocherebbero a porte chiuse, con tutte le partite, e non solamente alcune come avviene attualmente, che verrebbero trasmesse in diretta tv in modo da permettere ai tifosi di seguire gli incontri delle loro squadre.