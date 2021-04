Dall’Inghilterra, ribaltone United: possibili dimissioni per il presidente

I Red Devils vivono ore davvero concitate e difficili

Il progetto Superlega manda nel caos il mondo calcistico. Nelle ultime ore sembra perdere quota l'ipotesi della manifestazione a causa dei tentennamenti di alcuni dei 12 club che hanno aderito fin dall'inizio al progetto. Tra questi c'è anche il Manchester United. I Red Devils non sembrano convinti di continuare anche a causa del forte scetticismo in Inghilterra per questa iniziativa. Così si prospettano ore davvero roventi.