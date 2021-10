Dall’Inghilterra, Rodgers verso il Manchester City nel 2023

Il tecnico Brendan Rodgers si candida per la successione di Pep Guardiola al City nel 2023

L'arrivo della nuova proprietà del Newcastle apre inevitabilmente nuovi scenari in Premier League. Uno di questi riguarda di riflesso anche il Manchester City. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il tecnico del Leicester City Brendan Rodgers sarebbe stato contattato proprio dalla dirigenza del club bianconero, intenzionata ad affidargli la guida della squadra. Tuttavia l'allenatore avrebbe declinato la proposta, preferendo altri progetti. Sempre secondo il quotidiano inglese, il tecnico sarebbe il principale indiziato per sostituire Pep Guardiola nel 2023, data in cui, teoricamente, lo spagnolo dovrebbe lasciare il Manchester City. Sempre che la proposta del Newcastle non diventi davvero allettante.