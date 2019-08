Dall’Inghilterra: Rooney, futuro da tecnico al Manchester United

Wayne Rooney continua a divertirsi in MLS. L’attaccante inglese resta una delle stelle del campionato americano. Tuttavia, il campione starebbe iniziando a pensare al suo futuro lontano dal terreno di gioco. Secondo quanto riportato dal Sun, l’ex enfant prodige della Nazionale dei tre leoni avrebbe deciso di diventare allenatore. E per iniziare questo lungo ed impegnativo percorso, Rooney avrebbe pensato di tornare a casa, al Manchester United che lo ha lanciato tra i grandissimi in Europa. Stando a quanto raccolto da fonti vicine al giocatore, Wayne avrebbe pensato di aggregarsi allo staff di Ole Gunnar Solskjaer. Insomma, il ritorno all’Old Trafford non è assolutamente un’utopia.