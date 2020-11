Dall’Inghilterra sicuri, Manchester City e Guardiola avanti insieme: rinnovo ad un passo

Pep Guardiola e il Manchester City andranno avanti ancora insieme. Ne sono sicuri in Inghilterra dove il Telegraph parla di rinnovo imminente tra le parti. Nonostante l’avvio di stagione non brillante e la conclusione della passata annata davvero deludente, i vertici dirigenziali sono convinti di poter continuare il loro rapporto col manager catalano.

Guardiola-Manchester City: sì al rinnovo

Si era parlato anche di addio dopo l’annata passata senza trofei, eppure, in Inghilterra, adesso sono convinti che la storia tra il Manchester City e Pep Guardiola è destinata a continuare. Il tecnico sarebbe vicino a rinnovare il suo accordo con il club con alcuni dettagli solamente da risolvere nelle prossime settimane. Si pensa ad un nuovo contratto fino al 2025.

Guardiola, arrivato ai Citizens nel 2016 ha vinto praticamente tutto con il club di Manchester ma ha mancato l’appuntamento con la Champions League, vero obiettivo della dirigenza. Vedremo se la possibilità di rinnovare potrà dare linfa per questa stagione e carica anche per la prossima. Al momento, però, le cose non vanno nel modo migliore con il Manchester City che ha ottenuto solo 12 punti in Premier League occupando ora la decima piazza in classifica.