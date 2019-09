Dall’Inghilterra: Solskjaer a rischio, il Manchester United pensa a Tuchel

Un avvio di stagione non certo esaltante, quello vissuto fin qui dal Manchester United. I Red Devils, nelle prime cinque giornate di Premier League, hanno collezionato otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Un ruolino di marcia che non lascia soddisfatta la dirigenza del club inglese, che, come riporta il Daily Mail, starebbe meditando un clamoroso ribaltone sulla panchina.

CAMBIO – Nel caso in cui non dovesse arrivare un cambio di ritmo nelle prossime settimane, lo United sarebbe pronto ad esonerare Ole Gunnar Solskjaer per chiamare al suo posto Thomas Tuchel, attuale allenatore del Paris Saint-Germain. Il tedesco, con i parigini, ha faticato a trovare un buon feeling e sarebbe pronto a volare in Inghilterra anche a stagione in corso.