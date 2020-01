Dall’Inghilterra, Solskjaer stufo di De Gea: il portiere rischia il posto

Stagione tra alti e bassi, quella vissuta fin qui dal Manchester United. I Red Devils, dopo ventuno giornate di campionato, occupano la quinta posizione con i loro 31 punti, a -5 dal quarto posto, che significa Champions League. Sul banco degli imputati, in queste settimane, sarebbe finito in particolar modo il portiere David de Gea.

POSTO – Secondo quanto riporta The Athletic, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer non sarebbe soddisfatto del rendimento offerto dall’estremo difensore spagnolo. A far precipitare la situazione sarebbe stata la prima rete subita dal portiere nella gara con il Watford, con l’allenatore norvegese che, per il futuro, potrebbe decidere di puntare su Dean Henderson, attualmente in prestito allo Sheffield. Per cercare di migliorare le prestazioni di De Gea, lo United, nel frattempo, ha deciso di ingaggiare il tecnico dei portieri del Burnley Craig Mawson.

