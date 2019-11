Dall’Inghilterra: Tottenham, l’arrivo di Mourinho apre a un ritorno di Bale

Svolta in casa Tottenham, che, dopo un avvio di stagione disastroso, con appena 14 punti conquistati nelle prime dodici giornate di Premier League, ha deciso di esonerare Mauricio Pochettino per prendere al suo posto José Mourinho. Una mossa che, secondo quanto raccolto dal Guardian, potrebbe preludere ad un clamoroso ritorno nelle file degli Spurs: Gareth Bale, ormai ai ferri corti con il Real, potrebbe infatti lasciare Madrid per tornare nel club che lo ha lanciato. Il tecnico portoghese stima infatti moltissimo il gallese, il quale, da parte sua, si metterebbe ben volentieri a disposizione dello Special One.