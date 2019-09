Dall’Inghilterra: Tottenham, Southgate la prima scelta in caso di addio di Pochettino

Continua a rimanere in bilico il futuro di Mauricio Pochettino. L’argentino, dopo aver trascinato nella scorsa stagione il Tottenham fino alla finale di Champions League, starebbe meditando di lasciare gli Spurs, tentato da una nuova avventura o al Real Madrid o al Manchester United. Sia la posizione di Zinedine Zidane ai blancos sia quella di Ole Gunnar Solskjaer ai Red Devils non è infatti così salda, con i due club che starebbero pensando proprio a Pochettino come sostituto. Nel frattempo, il Tottenham si starebbe già guardando attorno per non farsi trovare impreparato di fronte ad un eventuale addio del proprio tecnico.

SOUTHGATE – Il club londinese, secondo quanto raccolto dal Mirror, avrebbe concentrato le proprie attenzioni su Gareth Southgate, attuale commissario tecnico della nazionale inglese. Il ct potrebbe infatti decidere di tornare a sedere su una panchina di club al termie degli Europei 2020.