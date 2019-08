Dall’Inghilterra, un supercomputer prevede la classifica finale della Premier League 2019-2020

Come andrà a finire la prossima stagione di Premier League? A rispondere al quesito ci ha pensato un supercomputer ideato da BT Sport che ha stilato la classifica del campionato inglese 2019-2020.

Sarà ancora battaglia tra i campioni in carica del Manchester City e i vice campioni del Liverpool, ma questa volta non si giocherà tutto all’ultima giornata. Infatti, come mostra l’immagine pubblicata dal Sun, i Citizens si imporranno di ben 6 lunghezze. Il Tottenham di Pochettino arriverà terzo mentre al quarto posto il Chelsea di Lampard.

Fuori dalla Coppa, ancora una volta, Arsenal e Manchester United destinate, secondo le previsioni del computer, al quinto e sesto posto. BT Sport ha spiegato: “Abbiamo chiamato alcuni dei più grandi cervelli in merito ai dati sportivi, nell’analisi e nell’apprendimento automatico per scrivere una sceneggiatura su quanto accadrà nella prossima stagione basata sull’intelligenza artificiale”. Vedremo se il super cervellone elettronico, alla fine, avrà avuto ragione…