Darmian: “Pogba condizionato dai giudizi. Anche i migliori possono sbagliare”

Il mercato estivo è dietro l’angolo e si iniziano a fare le prime valutazioni sui possibili grandi colpi. Un nome che è destinato ad accendere l’entusiasmo e la curiosità dei tifosi è Paul Pogba. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United, ma l’addio è ancora tutto da definire nelle sue modalità. L’ex compagno di squadra Matteo Darmian prova a dire la sua sulla situazione del campione del mondo 2018. Queste le parole dell’esterno del Parma al “Guardian”: “Credo che il vero problema di Pogba allo United sia il prezzo con cui il club lo ha pagato (105 milioni di euro, ndr). Questo ha condizionato il modo in cui la gente lo giudica. Paul è un campione vero, ma anche i migliori possono avere momenti meno brillanti. Ci sono state molte critiche ingiustificate nei suoi confronti di Pogba, si dice che non lavori abbastanza duramente, ma ha sempre dato il massimo in ogni allenamento. Secondo me negli ultimi anni ha giocato bene”.

SORPRESA – Tuttavia Darmian non crede che Pogba sia desideroso di cambiare aria. Il terzino spiega: “Onestamente non l’ho visto triste o infelice, al contrario: per tutto il tempo che sono stato a Manchester, Paul era assolutamente contento della sua decisione di tornare lì. Si preoccupa davvero di fare bene allo United”.