Darwin Nunez, follia contro il Crystal Palace: testata ad avversario. Rischia lungo stop

Due punti in due partite per il Liverpool nelle prime gare della stagione di Premier League. Non si sbloccano ancora i Red Devils che dopo il 2-2 contro il Fulham vengono fermati sul pari anche dal Crystal Palace. A prendersi la scena, però, non è solo la prestazione degli uomini di Klopp ma anche il neo arrivato Darwin Nunez, a secco, ma soprattutto reo di un fallo da reazione che gli è costato il cartellino rosso.