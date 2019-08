Retroscena David Luiz: addio al Chelsea dopo una lite con Lampard

L’addio di David Luiz al Chelsea ha sorpreso gli appassionati della Premier League. In parte per il legame che si era instaurato tra il difensore ed il club londinese, in parte perché il trasferimento si è concretizzato all’ultimo giorno di mercato. Secondo quanto riportato da The Independent, alla base di questo clamoroso divorzio ci sarebbe una decisione di Frank Lampard. Infatti, il rapporto tra il tecnico inglese ed il difensore brasiliano si sarebbe incrinato nel corso dell’estate. A supportare questa tesi ci sarebbe stato un diverbio assai acceso tra i due. Lampard non avrebbe gradito gli atteggiamenti di David Luiz e si sarebbe convinto a cederlo proprio in extremis all’Arsenal. Una tesi che agita i sonni dei tifosi del Chelsea.