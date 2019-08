David Luiz, che stoccata al Chelsea: “Via per ambizione. Ho parlato con Lampard e i suoi piani…”

Ha destato molto clamore il trasferimento di David Luiz dal Chelsea all’Arsenal nell’ultimo giorno utile del calciomercato. Un affare dettato, a quanto riferisce lo stesso difensore, dall’ambizione e dalla voglia di vincere qualcosa.

Come riporta la BBC, il brasiliano ha confidato dopo la partita di campionato contro il Burnely i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta dei Gunners.

“Sono un ragazzo ambizioso ed è per questo che mi sono trasferito. Mi piacciono le nuove sfide e fare cose nuove cose nella mia vita. Questo, per me, è ciò che mi dà ossigeno e mi dà la motivazione di andare avanti e godermi ogni momento. Avrei potuto scegliere di stare in una zona di confort, avere soldi e basta, ma non è nel mio modo di essere”.

LAMPARD – Una delle motivazioni che avrebbero spinto David Luiz a cambiare squadra è stata la mancanza di certezza sulla sua titolarità al Chelsea: “Tutti sanno che ero così felice al Chelsea e ho vinto molti trofei con loro. Ho avuto una vera conversazione, molto onesta, con Lampard e ha avuto idee diverse per i suoi piani in stagione. Il modo migliore per me di rispettare il club è stato quello di andare avanti, provare una nuova sfida e dargli l’opportunità di fare il suo lavoro. La mia filosofia sulla vita è quella di essere positivo e di essere un sognatore. Ho la salute e posso sognare. E sono convinto che con l’Arsenal possiamo lottare per qualcosa di grande”.