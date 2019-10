David Luiz e l’addio al Chelsea: “Visioni diverse con Lampard. Accettato subito l’Arsenal…”

Match winner contro il Bournemouth, David Luiz, difensore dell’Arsenal, è tornato a parlare del suo trasferimento in estate dal Chelsea ai Gunners.

Una scelta dettata, oltre che dal prestigio del club inglese, anche dalle differenti visioni sul calcio e sul futuro con il tecnico blues Lampard. Parlando al Mirror, David Luiz ha spiegato la sua scelta di dire addio al Chelsea: “Si è trattato di una scelta individuale, arrivata dopo una riflessione e un dialogo con Lampard. Avevamo visioni differenti del calcio e del gioco. Scegliere di cambiare è sempre difficile, ma avevo preso la mia decisione di andare via anche prima di ricevere l’offerta dell’Arsenal. Anche se è stato difficile per via della rivalità tra club non ci ho pensato su due volte a raggiungere i Gunners. Ripeto, ora posso creare una nuova storia, fare una nuova esperienza, non importa della rivalità tra Arsenal e Chelsea…”, ha concluso David Luiz.