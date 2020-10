David Luiz e lo scontro Pickford-van Dijk: “Il calcio è sport di contatto. Ma se un fallo è cattivo si vede…”

Sta facendo ancora parlare l’intervento del portiere Pickford ai danni del difensore Virgil Van Dijk nel derby tra Everton e Liverpool. L’estremo difensore, con la sua uscita a valanga, ha causato un grave infortunio al centrale Reds compromettendone il proseguimento della stagione. Nessuna conseguenza per il calciatore Toffees neppure sanzionato dal direttore di gara. A parlare di questa situazione molto controversa è stato David Luiz, 33enne difensore centrale brasiliano dell’Arsenal.

David Luiz: “Se un fallo è cattivo si vede…”

Come riporta il Mirror, David Luiz ha voluto dire la sua sull’episodio che ha coinvolto le due rivali di Premier League: “L’infortunio di Virgil van Dijk? Il calcio è uno sport di contatto e lo sarà sempre. Quando un giocatore cerca di fare qualcosa con cattive intenzioni, ad esempio per provocare un infortunio, lo si vede subito e lo si capisce”, ha detto il brasiliano. “Io credo che gli infortuni siano parte del nostro lavoro. A volte si è sfortunati ad infortunarci noi stessi o a fare del male a qualcuno. In quel caso ci si deve scusare, essere umili. Ma se avevi intenzioni cattive si vede, tutti se ne accorgereanno. La cosa più importante è difendere il calcio. Il calcio è creato per rendere felici le persone, e dobbiamo giocare in questo modo, ma allo stesso tempo capire che c’è un certo contatto in questo sport”.