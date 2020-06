David Silva, futuro in Qatar? L’Al-Duhail si fa avanti

David Silva è stato uno dei leader silenziosi del Manchester City negli ultimi 10 anni. Arrivato proprio nell’estate del 2010, lo spagnolo non ha mai lasciato la squadra vincendo ben 14 trofei con la maglia dei Citizens. Punto fermo di Pep Guardiola, l’ex Valencia potrebbe salutare l’Inghilterra per terminare la carriera in Qatar.

Il futuro di David Silva

Secondo quanto raccolto dal Mirror il mancino spagnolo sarebbe nel mirino dell’Al-Duhail, club in cui giocano anche Benatia e Mandzuckic. Ancora non si conoscono le cifre dell’affare, ma sembra che il club abbia messo sul piatto un’offerta molto sostanziosa per convincere lo spagnolo a lasciare Manchester. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, ma soprattutto anche da quella di Guardiola che difficilmente vorrà privarsi del suo pupillo.