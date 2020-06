De Bruyne intervistato e… interrotto da Bruce: “Sta bene qui al Newcastle, verrà da noi”. La gag è virale…

Kevin De Bruyne al Newcastle? Perché no. Questa l’ultima trovata, totalmente ironica, di mister Steve Bruce che ha interrotto l’intervista del giovane belga del Manchester City provando a “convincerlo” al trasferimento.

De Bruyne: la gag con Steve Bruce

Dopo la gara di FA Cup persa dai Magpies contro i Citizens, il trequartista belga è stato impegnato con le interviste di rito per i canali ufficiali del club di Manchester. All’improvviso, però, ecco apparire alle sue spalle Steve Bruce, manager del Newcastle, che interrompe di fatto il calciatore per dare un simpatico annuncio: “Vi devo dare una notizia esclusiva: De Bruyne resta qui. Si è stufato del Manchester City e giocherà con noi al Newcastle”. Tra le risate generali, anche uno scambio di battute molto rapido di cortesia. In modo molto simpatico, anche il Manchester City ha accolto l’ironia del manager rivale e su Twitter ha pubblicato per intero la scena con tanto di commento : “Aspetta un momento, Steve!”.

