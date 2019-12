De Bruyne, parla il padre: “Non ci aspettavamo arrivasse a tale livello. Ama il Manchester City e vuole sempre di più…”

Protagonista con la maglia del Belgio, ma soprattutto giocatore chiave del Manchester City. Kevin De Bruyne è diventato negli ultimi anni uno dei più forti calciatori del panorama calcistico mondiale. Ad esaltarne le doti e rivelare qualche particolare aneddoto è stato suo padre ai microfoni di talkSport.

A MANCHESTER – “A Kevin piace tutto qui (a Manchester ndr): il club, la città, il luogo in cui vive. Ama il Manchester City. È incredibile per un genitore, quando tuo figlio può realizzare il sogno della sua giovinezza, soprattutto nel campionato in cui ha sempre voluto giocare. In campo e nella vita Kevin è un ragazzo modesto, ma sul rettangolo di gioco si vede che la squadra lo segue e il suo gioco parlare per lui”.

SOGNO REALIZZATO – “Io e la mia famiglia abbiamo sempre saputo che avrebbe giocato a livello professionistico, ma non potevamo sapere che avrebbe raggiunto un livello così incredibile. Per Kevin non è mai abbastanza. Vuole sempre migliorarsi e lo vorrà sempre di più fino alla fine della sua carriera”, ha detto il padre di De Bruyne.