De Bruyne, record come CR7 e Henry: miglior giocatore per 2 anni di fila in Premier

"Incredibile vincere questo premio come hanno fatto Henry e Cristiano Ronaldo"

La delusione della sconfitta col Manchester City in finale di Champions League brucia ancora, ma Kevin De Bruyne può, in parte, consolarsi per aver vinto il titolo di miglior giocatore in assoluto della Premier League. La sua seconda volta, per giunta di fila. Proprio questo secondo successo gli vale un record: prima di lui, infatti, a riuscire nell'impresa erano stati solamente Thierry Henry e Cristiano Ronaldo.