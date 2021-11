De Bruyne rivela: “Preparato derby contro United in 10 minuti perché Guardiola…”

Il centrocampista belga racconta la vigilia del derby e la preparazione tattica fatta con Guardiola

10 MINUTI - De Bruyne ha raccontato: "Solitamente il giorno prima di qualsiasi gara facciamo un allenamento sulla tattica, basato su come si comportano gli avversari", ha spiegato il giocatore. "Ma questa volta Guardiola ci ha detto: 'Non sappiamo come loro giocheranno, quindi lo scopriremo domani'. E ha interrotto l'allenamento dopo 10 minuti".

SPIEGAZIONE - "Spesso Pep sa come giocherà l'avversario. Questa volta non lo sapeva, quindi non sapeva cosa fare", ha spiegato De Bruyne. "Quindi semplicemente abbiamo fatto quello che facciamo sempre, ma lui non sapeva in anticipo se loro avrebbero giocato con cinque dietro, o con quattro, o con un trequartista in mezzo, o con tre davanti".