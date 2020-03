De Gea, che papera con l’Everton! E i tifosi sbottano: “Sei ridicolo”

Continua il momento no di David De Gea. Il portiere del Manchester United è incappato in uno svarione tanto goffo quanto incredibile nel match contro l’Everton. Tentando di rinviare, ha calciato il pallone addosso a Dominic Carlvert-Lewin e la sfera è carambolata dritta in porta nello sgomento generale dei tifosi dei Red Devils. Al termine dell’incontro terminato 1-1, i supporters si sono scatenati contro lo spagnolo, non nuovo in questa stagione ad episodi simili. C’è chi lo prende in giro per il richiamo ai compagni prima del fattaccio: “Il più grande ‘urlatore’ del secolo”. E c’è chi entra in tackle: “Non posso credere ai miei occhi. A cosa stava pensando De Gea? Ridicolo”. Insomma, David è atteso a una settimana infernale…