De Gea ci crede: “In una stagione così strana il Manchester United può vincere la Premier League”

David De Gea ci crede. Il portiere del Manchester United sogna in grande e pensa anche alla vittoria della Premier League. A seguito del pari in campionato nel derby contro il City, l’estremo difensore Red Devils ha parlato ai canali ufficiali del club ammettendo la possibilità di trionfare in campionato data la particolarità della stagione che si sta affrontando tra Covid-19 e tanti impegni ravvicinati.

De Gea ci crede: “Possiamo vincere la Premier League”

“Il pari col Manchester City ci fa contenti anche se potevamo fare qualcosa in più. La porta inviolata è sicuramente un motivo di orgoglio”, ha detto De Gea tornando sul derby contro i Citizens finito 0-0. “Contro calciatori come De Bruyne e Sterling bisognja sempre essere concentrati. Penso che non prendere gol e avere la porta inviolata sia alla base dei successi. Premier League? Ora come ora credo che quest’anno la Premier League sia molto aperta, tante squadre stanno lottando per il titolo. Dobbiamo sognare, dobbiamo credere che possiamo vincere la Premier League quest’anno e provarci. È una stagione molto strana. Ad essere onesti, ci sono molte squadre che lottano per il primo posto, quindi penso che dobbiamo essere molto concentrati in ogni partita e cercare anche noi di vincere la Premier League”.