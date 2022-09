De Zerbi al Brighton: conferenza stampa slitta di un giorno per la Regina Elisabetta

La scelta del club inglese per rispetto della compianta sovrana.

Inizia una nuova avventura da allenatore per Roberto De Zerbi . Il tecnico italiano, dopo Sassuolo e Shakhtar Donetsk, allenerà il Brighton in Premier League. Nelle scorse ore l'annuncio ufficiale della società inglese che ha reso noto l'ingaggio del mister.

Prima di iniziare per davvero la sua avventura made in England, però, l'allenatoredovrà attendere ancora un giorno. Infatti, la conferenza stampa di presentazione col nuovo club è stata posticipata di una giornata. Non si terrà oggi il primo "bagno di folla" con i fan del Brighton bensì domani.