Deeney, furia sui social: “Mi danno della scimmia, ma non è razzismo”

Il razzismo resta una piaga gravissima nella società contemporanea. Non fa eccezione il calcio, con alcuni gravi casi verificatisi negli ultimi anni. In Premier League, l’allarme resta vivo e non solo sul terreno di gioco. Infatti, sui social sono tanti i commenti che risultano offensivi nei confronti di diversi calciatori. E’ successo a Mohamed Salah, minacciato da un tifoso. E’ capitato recentemente anche a Troy Deeney, che è arrivato al punto di disabilitare i commenti via Twitter: “Una misura dettata non tanto dal fastidio arrecato a me, quanto agli altri utenti”. Poi il capitano del Watford ha rincarato la dose: “Perché Twitter, Instagram e Facebook non fanno nulla a riguardo? Ho segnalato almeno 60 messaggi con l’emoji della scimmia, ma mi viene ribadito che quel simbolo non è razzista”. Insomma, le polemiche sul cattivo uso dei social e sulle misure di sicurezza non smettono di divampare.