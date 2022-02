Dele Alli all’Everton: “Eccitante poter lavorare con Lampard. Voglio essere felice”

Affare fatto da parte dell'Everton con l'arrivo dell'inglese dal Tottenham

Proprio negli ultimi minuti prima della chiusura del mercato invernale in Inghilterra, l' Everton ha messo a segno uno dei colpi più importanti di tutta la sessione. Il club ha ingaggiato infatti Dele Alli ; il trequartista che arriva dal Tottenham e che saluta dopo sei anni e mezzo in maglia Spurs. Per il giocatore, contratto fino al 30 giugno 2024.

Questa mattina l'annuncio via social e sul sito ufficiale con tanto di prime immagini e dichiarazioni del fantasista inglese: "Sono felice di aver firmato per l'Everton, un grande club con un'enorme base di tifosi e una grande storia. Non vedo l'ora di iniziare e di giocare la prima gara con questa maglia. Voglio aiutare la squadra ed essere felice. Lavorare con Lampard rappresenta per me una bella opportunità. Lo ammiravo quando era un giocatore e adesso è molto eccitante essere allenati da lui".