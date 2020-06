Dele Alli scherza sul Coronavirus: la decisione della FA

Nel febbraio 2020 chi si sarebbe mai aspettato che il Coronavirus mettesse anche tutta l’Europa in ginocchio? Sicuramente non Dele Alli che in aeroporto pubblicò su Snapchat un video mentre scherzava sul Covid-19 inquadrando, per pochi secondi, una persona asiatica. Il post suscitò molte polemiche e lo stesso Alli chiese scusa sul Facebook cinese.

Alli punito

Dopo il fatto, la Football Association ha deciso di punire il calciatore sospendendolo per una partita e multandolo di 50mila sterline. Inoltre Alli dovrà anche seguire un corso di formazione. Dopo la sentenza sono arrivate anche le parole del giocatore: “In risposta alla decisione della FA, vorrei scusarmi di nuovo per qualsiasi offesa causata dal mio comportamento. Era uno scherzo estremamente mal giudicato su un virus che ora ci ha colpito più di quanto avremmo mai potuto immaginare. Io ‘ sono grato che la FA abbia confermato che le mie azioni non erano razziste perché disprezzo il razzismo di qualsiasi tipo. Tutti dobbiamo essere consapevoli delle parole e delle azioni che utilizziamo e di come possano essere percepite dagli altri. “