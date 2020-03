Derby di Manchester, Guardiola sconfitto e beffato: record negativo per il tecnico

Una notte da dimenticare per il Manchester City e Pep Guardiola. La sconfitta nel derby contro lo United verrà ricordata a lungo. Non solo dai tifosi, ma anche dallo stesso manager catalano. Le reti di Martial e McTominay hanno sottolineato il momento complicato della squadra che, ad inizio stagione, era favorita per la lotta al titolo di Premier League.

Il k.0. allontana ancor di più il City dalla vetta ma soprattutto porta a Guardiola un record negativo assoluto, mai avvenuto nella sua carriera da allenatore. Infatti, come sottolinea anche OptaJoe, per il tecnico catalano si tratta del peggior risultato di sempre in carriera. La sconfitta, la settima della stagione dei Citizens in campionato, è una cifra mai toccata in carriera dall’allenatore. Sia nella sua esperienza al Bayern Monaco, sia negli anni al Barcellona, Guardiola non era mai stato battuto così tante volte. Oltre al danno, anche la beffa…