Di padre in figlio, il West Ham prima di tutto: la storia di David Martin e del suo esordio a 33 anni

David Martin, portiere del West Ham, protagonista delle ultime due gare del club inglese in Premier League. Fin qui niente di particolare, se non fosse che l’estremo difensore abbia fatto il proprio esordio sabato scorso, nella gara contro il Chelsea, all’età di 33 anni.

Una partita speciale, conclusa con il giusto premio sul campo – vittoria sui blues e clean sheet – e con un gesto unico ed emozionante: l’abbraccio, a fine partita, con suo padre, Alvin Martin, storica bandiera Hammers che vanta oltre 500 partite e 20 anni nel club. Un amore unico per il West Ham che David ha avuto modo di portare a compimento facendo, finalmente, il suo esordio e festeggiandolo con chi gli ha trasmesso quel sentimento per la società britannica.

Al fischio finale, tutta la carriera, iniziata proprio dalle giovanili del West Ham, gli è passata per la mente ed ecco perché è stato impossibile trattenere qualche lacrima. Un momento speciale che è continuato anche nella partita successiva, quella del turno infrasettimanale. E pazienza se gli Hammers hanno perso, perché David Martin era ancora in campo per continuare nel suo sogno, finalmente realizzato, di difendere la porta della sua squadra del cuore.