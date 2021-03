Diego Llorente: “Innamorato del Leeds guardando il documentario sul club. Sui metodi di Bielsa…”

Deve ancora dimostrare il suo valore, ma la motivazione e gli stimoli non mancano. Diego Llorente, difensore del Leeds, ha parlato a Sky Sports della grande voglia di fare bene per il suo club. Una società – ed in generale un ambiente – di cui il classe si è subito innamorato, grazie anche al documentario Take Us Home: Leeds United.

Llorente e il Leeds

Arrivato dalla Real Sociedad la scorsa estate, Diego Llorente ha raccontato i primi passi al Leeds e l’amore sbocciato quasi subito grazie al documentario sul club consigliatogli dai fan: “Tutti mi dicevano di guardarlo. Che solo così avrei potuto capire meglio tutto. Devo dire che è stato qualcosa di spettacolare. L’atmosfera che hanno creato i fan con Elland Road completamente pieno. Mi sono innamorato subito. Nonostante non abbia iniziato al meglio la mia esperienza al Leeds a causa dell’infortunio, tutto l’ambiente mi ha sopreso. La gentilezza e l’umanità delle persone. La mia energia e voglia di fare bene è sempre stata tanta grazie a questo”.

Un pensiero anche sul tecnico Bielsa e sulla Premier League: “Anche da infortunato ho guardato in dettaglio come giochiamo e ho analizzato bene tutto. Quando finalmente sono entrato in squadra sapevo già aclune cose e non ero ‘totalmente’ nuovo al gioco e ai movimenti. È totalmente diverso guardare la Premier League in televisione e viverla davvero”. “Tutto è molto impegnativo così come lo sono gli allenamenti e le partite con Bielsa. Lui vuole il massimo, non puoi permetterti di non dare sempre il 100%. Devi essere utile alla squadra, non importa in quale zona del campo sei. Bielsa vuole che si dia il proprio contributo sempre”.