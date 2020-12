Dier pazzo di Mourinho: “Volevo andare via dal Tottenham. Quando mi ha sostituito pensavo mia carriera fosse finita. Invece…”

Eric Dier racconta il “suo” Mourinho. Il calciatore del Tottenham ha parlato al Daily Mail relativamente al suo rapporto con il manager portoghese e al cambio di ruolo e di mentalità che la squadra e in primis lui stesso ha avuto grazie allo Special One.

Dier: “Credevo mia carriera fosse finita ma poi…”

Tutto ha inizio in due determinati momenti della carriera recente di Dier: la scadenza del contratto e il successivo cambio subito dopo 29 minuti di partita contro l’Olympiacos lo scorso anno. “Quando arrivi alla scadenza del contratto hai tanti pensieri, ti vengono molti dubbi. Poi però con Mourinho tutto è cambiato e sono contento di essere rimasto”. “Quando mi ha sostituito dopo 29 minuti, beh, io pensavo che la mia carriera fosse finita. Ma aveva ragione lui, mi ha tolto e abbiamo vinto”.

Da quel momento qualcosa è cambiato per Dier che successivamente ha avuto la sua occasione ma come difensore. “Era dopo la gara contro il Chelsea. Gli dissi che volevo giocare difensore e lui mi ha detto ‘Ok, è la tua occasione'”. “Le sue parole, il suo atteggiamento, hanno influenzato non solo me, ma tutta la squadra. Ha spiegato come vuole vederci dentro e fuori dal campo, come vede il processo di formazione. Mourinho ha portato il suo stile, tutti amano lavorare con lui. Naturalmente, più a lungo lavori con un determinato allenatore e il suo staff tecnico, meglio inizi a capirti. José è così. Sincero e diretto. È un piacere lavorare con lui perché è onesto con noi. Sa quando rimproverare e quando scherzare”.