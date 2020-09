Dietrofront Premier, bloccato il ritorno dei tifosi negli stadi

Il ritorno allo stadio per i tifosi inglesi rimane ancora un miraggio. In Inghilterra il trend dei contagi è tornato a salire in maniera vertiginosa e gli ultimi dati parlano di 4.368 nuovi contagi. Per questo motivo il Premier Johnson starebbe pensando ad un nuovo lockdown, per scongiurare un peggioramento della situazione.

INGHILTERRA, GLI STADI RIMANGONO CHIUSI

Lo stesso Johnson nel corso del suo intervento ha poi annunciato che il piano di rientro dei tifosi agli stadi è temporaneamente bloccato: “Dobbiamo riconoscere che il diffondersi del virus minaccia le nostre capacità nel riaprire conferenze d’affari, mostre e grandi eventi sportivi. Non riusciremo a garantire il ritorno negli stadi dal primo ottobre e riconosco le implicazioni che questo comporta per lo sport”.