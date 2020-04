Diouf: “Liverpool già campione in Premier? Nel calcio può sempre succedere di tutto…”

Il futuro della Premier League, costretta allo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane in bilico. Una situazione che lascia sospesa la posizione del Liverpool, ad un passo dalla conquista del titolo visto l’enorme vantaggio accumulato sulle inseguitrici. Proprio della formazione di Jurgen Klopp, al Mirror, ha parlato l’ex attaccante dei Reds El Hadji Diouf.

TITOLO – “Fino a quando un titolo non è matematicamente vinto, non si può mai sapere: nel calcio può sempre succedere di tutto. Alcuni anni fa il Liverpool era in testa al campionato e tutti dicevano che quello era il loro anno, poi Gerrard si infortunò e da lì cambiò tutto. Questo è il calcio. Adesso la vita è più importante: prima di pensare a riprendere il torneo o ad assegnare un titolo, bisogna garantire la sicurezza”.

KEITA BALDE SPAVENTA IL LIVERPOOL: “MANE’? NON PUO’ RESTARE PER SEMPRE…”