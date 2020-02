Disavventura per Ighalo: non riconosciuto e “scacciato” dall’allenamento

I tempi di “Sognando Beckham” sono davvero lontani. Lo ha compreso a proprie spese Odion Ighalo. L’attaccante nigeriano, nuovo acquisto del Manchester United nell’ultima sessione di mercato, non è un volto noto per chi non segue assiduamente il calcio inglese. E nemmeno l’arrivo ai Red Devils sembra aver cambiato la situazione. Lo dimostra la recente disavventura del giocatore, impegnato in una sessione di allenamento sui campi dell’università di Wythenshawe mentre si preparava a rientrare con il resto della squadra. Quando alcune studentesse, appartenenti alla formazione femminile universitaria, sono entrate nel centro sportivo, non solo non hanno riconosciuto Ighalo, ma lo hanno anche esortato a lasciare loro spazio. Il malinteso è stato presto chiarito e per farsi perdonare alcune ragazze hanno chiesto di fare un selfie con il povero Odion. Una piccola consolazione dopo il dispiacere iniziale.