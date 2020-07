Dopo la promozione il Leeds sogna sul mercato: Radrizzani apre a Cavani e…Ibrahimovic

Dopo 16 anni il Leeds United è di nuovo in Premier League. La squadra di Bielsa ha vinto una splendida battaglia in Championship con il West Bromwich e ha fatto il suo ritorno tra le big scatenando la festa dei tifosi, scesi in strada a festeggiare in barba a tutte le norme anti-Covid 19.

IL LEEDS SOGNA IBRAHIMOVIC E CAVANI

A far sognare ancora di più i tifosi ci ha pensato il proprietario del club, l’imprenditore italiano Radrizzani che a SkySport ha parlato del prossimo mercato. Il numero uno del club ha fatto i nomi di due stelle del calcio, ovvero Ibrahimovic e Cavani, aprendo soprattutto all’arrivo del sudamericano. Queste le sue parole: “Cavani potrebbe contribuire con la qualità e il suo fisico, ma non ne ho ancora parlato con Bielsa. Detto ciò, abbiamo pensato a lui e vedremo, sempre che lui sia disponibile al trasferimento. Ibra? L’ho contattato a gennaio, ma ha scelto il Milan“.