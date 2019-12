Dramma Afobe, perde la figlia: l’iniziativa del Bournemouth è toccante

Il mondo del calcio si stringe attorno a Benik Afobe. Il giocatore ha perso la figlia di due anni per una grave infezione: “La nostra intera famiglia è totalmente devastata e con il cuore spezzato e vorrebbe chiedere che la nostra privacy sia rispettata in questo momento incredibilmente difficile”. Una dedica speciale è arrivata dal Bournemouth, ex squadra dell’attaccante ora al Bristol City. Il club rossonero ha deciso di far indossare ai propri giocatori la maglia numero 9 che appartenne a Afobe durante il riscaldamento precedente il match contro il Liverpool. Un gesto per mostrare vicinanza a un amico in un momento di grande dolore.