Dramma Dele Alli: aggredito e rapinato a casa da due ladri

Brutta disavventura per Dele Alli: il giocatore del Tottenham è stato vittima di una rapina nella propria dimora a Londra, nel quartiere di Barnet. Due ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione armati di coltello e hanno minacciato lui, il fratello Harry Hickford, le loro compagne e un amico. Dapprima i malviventi hanno rubato tutti i gioielli e diversi orologi; poi, per fuggire, hanno colpito al volto il centrocampista degli Spurs con un pugno. Alli, fortunatamente, non ha riportato ferite o traumi gravi.

POLIZIA – Il portavoce delle forze dell’ordine ha fatto chiarezza sulla situazione: “La polizia è stata chiamata intorno alle 00: 35 per una rapina avvenuta all’interno di una residenza a Barnet. Una delle persone presenti nella casa, un ragazzo di circa 20 anni, ha riportato una lieve ferita al volto dopo essere stato aggredito, ma non è stata necessario portarlo in ospedale per particolari medicazioni. Per la rapina non sono stati ancora effettuati arresti, ma ci sono indagini in corso”.