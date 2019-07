Dybala al Manchester United: la richiesta dell’argentino è esagerata

Juventus e Manchester United trattano per il super scambio Lukaku-Dybala. Il belga vuole solo l’Italia, l’argentino, invece, preferirebbe non muoversi da Torino ma accetterebbe la destinazione inglese solo in cambio di una ricca offerta contrattuale.

Quattordici milioni di euro netti a stagione: questa la pretesa della Joya nei confronti dei Red Devils. Come scrive il Sun, Dybala ha fatto la sua richiesta al Manchester United per accettare il trasferimento dalla Juventus. L’unico motivo che spingerebbe l’argentino ad accettare la Premier League sarebbe unicamente un significativo aumento dello stipendio. Una richiesta molto importante, che rischia di portare la trattativa che comprende anche il cartellino di Lukaku in una fase di stallo che rischia di vedere l’Inter, altra diretta interessata al belga, rientrare clamorosamente in corsa per l’attaccante.