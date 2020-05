Elliott, la promessa del Liverpool che non volle incontrare Sergio Ramos

Il Liverpool lavora anche per il futuro. I Reds infatti hanno prelevato dal Fulham un giovane inglese di belle speranze: Harvey Elliott. Il giocatore ha esaudito così il sogno di giocare per la sua squadre preferita e davanti ha tutta una carriera per cercare di arrivare in prima squadra. Il 17enne infatti per ora si trova nella squadra giovanile, ma il Liverpool ha dovuto lottare con le big europee per non lasciarselo sfuggire.

Sergio Ramos? No grazie

Tra le big c’era anche il Real Madrid. I blancos addirittura invitarono il giocatore a visitare il Bernabeu e il centro di allenamento di Valdebebas e in più gli proposero di incontrare il capitano delle merengues Sergio Ramos. Elliott però, da buon tifoso del Liverpool rifiutò dicendo: “No, grazie, va bene così. Non mi piace dopo ciò che ha fatto a Mo Salah”.A riportarlo è il The Athletic.