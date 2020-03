Emergenza coronavirus, la Premier League vuole impedire l’accesso agli stadi alle persone con più di 70 anni

Misure di sicurezza eccezionale in Premier League per via dell’emergenza coronavirus. In Inghilterra si starebbe pensando di non far entrare allo stadio le persone con un’età superiore ai 70 anni, fascia ritenuta maggiormente a rischio.

Lo riportano i media inglesi e il Mundo Deportivo che spiegano come il provvedimento, del quale si discuterà nella giornata di lunedì, non sia rivolto solo ai tifosi bensì a tutti indistintamente: presidenti, dirigenti, membri dello staff e allenatori. Nessuno escluso. Questa importante misura potrebbe essere già adottata dalla prossima giornata di campionato. Ma anche nel match odierno del Liverpool le autorità hanno voluto mandare con ogni mezzo possibile avvisi e consigli per evitare il contagio.