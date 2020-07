Emerson Palmieri vicino all’Inter, Lampard: “Il gossip non ci interessa”

Il calcio estivo porta con sé molte incognite e difficoltà. Una di queste è sicuramente il mercato che spesso può distrarre calciatori ed allenatori. In vista della prossima stagione molte società stanno già pensando ai rinforzi e in casa Chelsea c’è timore per i rumors riguardanti il possibile trasferimento di Emerson Palmieri in Italia.

Lampard allontana le voci

Il terzino nella sua esperienza londinese ha fatto vedere cose molto positive, tanto da guadagnarsi anche la convocazione in nazionale di Roberto Mancini. Il giocatore ex Roma fa gola a tanti e nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento dell’Inter. A spegnere però i rumors di mercato ci ha pensato Frank Lampard durante la conferenza stampa prepartita: “Non mi preoccupo delle voci. Io penso solo a lavorare con e per la squadra, giorno dopo giorno. Non ho avuto colloqui sulla finestra di mercato, su chi potrebbe andare o restare in rosa. Sono domande a cui risponderemo a inizio sessione e fine stagione. Non ci faremo distrarre dai gossip“.