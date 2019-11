Emery esonerato, David Luiz ammette: “Tutta colpa nostra”

La sconfitta in Europa League è stata fatale a Unai Emery. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i Gunners. Infatti, la società londinese ha deciso di esonerare il tecnico spagnolo in seguito ai pessimi risultati dell’ultimo mese. Alcuni giocatori hanno mostrato comunque il dispiacere per l’addio dell’allenatore e via Twitter si sono sfogati. Tra tutti spicca David Luiz: “Giornata triste per tutti, soprattutto perché ti abbiamo deluso, Boss. Scusa. Uno straordinario ringraziamento per tutto. Sei un gran lavoratore, appassionato di calcio e sempre un bell’esempio, non importano i risultati. Buona fortuna per il futuro”.