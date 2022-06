Eriksen preferisce Conte: sarà il Tottenham la sua nuova squadra

La paura, il riposo, poi l'addio all'Inter e l'ok per tornare a giocare. Non è stato certo un anno semplice, quello vissuto da Christian Eriksen dopo l'arresto cardiaco avuto ad Euro 2020. Ma ora, le cose sembrano essere tornate come prima. Il ritorno nel calcio che conta, tra Brentford e Nazionale è stato davvero perfetto e ora - chi lo avrebbe immaginato, il danese si è trasformato pure in uomo mercato con tante proposte ricevute per averlo in squadra.