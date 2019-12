Estasi Chelsea: Arsenal rimontato nel finale, 2-1 Blues

Il finale cambia completamente l’esito del derby di Londra tra Chelsea e Arsenal. I Gunners dominano la partita e creano le occasioni più nitide, ma a sorridere sono i Blues di Lampard. E pensare che inizialmente tutto lascia pensare ad una giornata da sogno per Mikel Arteta, al debutto sulla panchina dei biancorossi. Al 12′ Aubameyang sfugge alla marcatura su corner e insacca di testa da due passi. L’Arsenal spinge sull’acceleratore e colleziona occasioni da gol a ripetizione. La colpa dei Gunners è lo scarso cinismo. Così, l’ingresso di Jorginho cambia la partita: è l’ex Napoli a segnare il gol del pareggio all’83’ approfittando dello svarione di Leno in uscita alta. Il Chelsea prende coraggio e insiste. All’87’ Abraham si inserisce, controlla la palla e trafigge il portiere avversario. L’Emirates Stadium ammutolisce. Esulta Lampard che vince 2-1 e consolida la quarta posizione in classifica. Resta lontanissimo l’Arsenal.